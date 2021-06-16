Почему не были выделены деньги на поддержку частных детсадов, спросила Дарига Назарбаева 

Депутат Дарига Назарбаева подняла вопрос повышения заработных плат учителей частных детских садов, сообщает zakon.kz.

Она обратилась с депутатским запросом к премьер-министру Аскару Мамину.

10 февраля депутатами Мажилиса был поднят вопрос реализации государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях образования, а, именно, касательно их недостаточного финансирования.

По ее словам, правительством приняты меры в поддержку частных организаций дошкольного образования: освобождение от уплаты налогов; размещение госзаказа без факта посещения, в целях создания возможности покрытия убытков; выплата надбавок к заработной плате.

Акиматами областей, в которых существует проблема недостаточности средств местного бюджета в объеме нормативного финансирования, были направлены бюджетные заявки на выделение дополнительных средств из республиканского бюджета в этом году. Однако соответствующие целевые текущие трансферты из республиканского бюджета выделены не были, - заявила Дарига Назарбаева.

Депутат задалась вопросом, почему данное финансирование не было учтено при уточнении республиканского бюджета на 2021 год (Закон РК от 24 мая 2021 года № 44-VII "О внесении изменений и дополнений в Закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы") и попросила уточнить, выделят ли дополнительные средства вышеуказанным областям в текущем году.