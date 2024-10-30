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Депутат спросил главу правительства, почему частные банки живут за государственный счет

Банк, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 16:42 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров поинтересовался, почему правительство не требует у частных банков возврата государственных средств, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса 30 октября Ерлан Саиров заявил об огромном дефиците бюджета. Чтобы покрыть часть дефицита, правительство берет 4 трлн тенге займа.

"При этом в коммерческих банках Казахстана аккумулированы сотни миллиардов тенге народных средств. Только в Народном банке аккумулированы 500 миллиардов тенге Национального фонда, в других частных банках находится более 600 миллиардов тенге Нацфонда", – сказал Ерлан Саиров.

Он назвал эту ситуацию единственным прецедентом в мире, когда частные банки живут за счет государственных денег.

"Почему правительство не забирает эти деньги обратно? Почему при плачевном состоянии бюджета страны, когда народу трудно, несколько финансовых прохиндеев должны набивать свои карманы за счет народа?" – возмутился народный избранник.

Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, при каких обстоятельствах оказывалась государственная помощь банкам второго уровня. Он считает, что в этом вопросе нужен сбалансированный подход и со временем банки вернут государственные деньги.

"Действительно, объемы ликвидности сейчас сохраняются в распоряжении банков второго уровня, но есть утвержденные графики погашения, и все банки, которые получали помощь, своевременно погашают по оговоренным условиям. Я думаю, не совсем будет правильным сейчас принимать такие резкие решения, которые могут повлиять в целом на устойчивость системообразующих банков, финансовые затруднения которых могут привести в целом к разбалансировке финансово-экономической системы страны", – ответил глава правительства.

Ранее сообщалось, что итальянский банк намерен зайти на рынок Казахстана.

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