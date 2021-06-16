В КНДР начались проблемы с продовольствием

Ким Чен Ын рассказал о ситуации с продовольствием в стране, сообщает zakon.kz.

По его словам, она весьма напряженная.

Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием, - уточнил лидер КНДР.

Выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Ким Чен Ын дал указание принять меры для решения этой проблемы.

Как отмечает Рамблер, также он подчеркнул, что продление карантинных мер "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".