В Нур-Султане снизились темпы вакцинации

16 июня 2021, 14:24
Фото: Pixabay

В столице снизились темпы вакцинации, сообщила председатель Комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова, передает zakon.kz.

В Нур-Султане провакцинировано 27% населения. Цифра, в принципе, неплохая, но, к сожалению, если смотреть по темпам вакцинации, то мы видим, что они снизились. Если в апреле было привито 98 тыс., в мае - 52 тыс., а за истекшее время июня - 16 тысяч. Мы видим, что межсуточное количество вакцинированных падает. Если максимально в день было 6 тыс., то на сегодня мы не доходим до 2 тысяч, - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе Центральных коммуникаций.


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