Видео с окровавленным оборотнем встревожило Казнет

16 июня 2021, 16:58
Фото: kriptozoo.ru

Пользователи Казнета распространяют фейковую новость об "оборотне" в Кордайском районе, сообщает zakon.kz.

Автор утверждает, что на Кордайском перевале произошло ДТП с участием неизвестного животного (оборотня).

В ходе проверки полицейские области выяснили, что ролик не соответствует действительности.

Данное видео снято в 2020 году в США. На нем изображена 3D-скульптура американского автора Жозефа-Роб Кобаски.

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Публикация от Joseph-Rob Cobasky (@robcobasky)

Департамент полиции области напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


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