Видео с окровавленным оборотнем встревожило Казнет

Пользователи Казнета распространяют фейковую новость об "оборотне" в Кордайском районе, сообщает zakon.kz.

Автор утверждает, что на Кордайском перевале произошло ДТП с участием неизвестного животного (оборотня).

В ходе проверки полицейские области выяснили, что ролик не соответствует действительности.

Данное видео снято в 2020 году в США. На нем изображена 3D-скульптура американского автора Жозефа-Роб Кобаски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joseph-Rob Cobasky (@robcobasky)

Департамент полиции области напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.