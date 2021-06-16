Алматинка с "красным" статусом пыталась попасть в кинотеатр

16 июня 2021, 17:22
Фото: Pixabay

В Алматы женщина с "красным" статусом хотела посетить кинотеатр. Ее оштрафовали, передает zakon.kz.

Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов сообщил, что жительница города с положительным ПЦР-тестом нарушила 14-дневный домашний карантин, решив посетить один из кинотеатров. Но ей не удалось дойти до билетных касс. Персонал запретил вход, поскольку при сканировании QR-кода кинотеатра у алматинки высветился "красный" статус.

За нарушение домашней изоляции заведено административное дело. Нарушительнице грозит штраф в 30 МРП (87 510 тенге).


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