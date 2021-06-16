Казахстан готов предоставить QazVac странам ОИС

Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия второго Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Мероприятие под девизом "Наука, техника и инновации: открывая новые горизонты" проходит под председательством Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Выступая в качестве председателя первого Саммита ОИС по науке и технологиям, Президент Казахстана от имени всех делегаций выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам и Генеральному секретарю ОИС за организацию виртуального саммита.

Говоря о беспрецедентных вызовах современности, Касым-Жомарт Токаев призвал к принятию скоординированных действий для достижения стабильного и процветающего будущего для стран ОИС и всей планеты.

Глава государства напомнил, что исламский мир являлся ядром научной мысли. По его убеждению, нынешняя историческая миссия Организации заключается в движении вперед по пути научного прогресса, отдавая дань уважения великим личностям прошлого. Президент выразил признательность государствам ОИС за принятие на 47-й сессии Совета министров иностранных дел Организации специальной резолюции по случаю 1150-летия великого мыслителя Абу Насра Аль-Фараби.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астанинская декларация первого Саммита и реализация Программы ОИС до 2026 года позволили своевременно определить наиболее актуальные цели и задачи дальнейшего развития Организации. Исходя из этого, в выступлении был озвучен ряд практических предложений.

В контексте общих усилий в борьбе с пандемией глава государства призвал к справедливому распределению вакцин и указал на недопустимость их использования в качестве политического инструмента.

Президент проинформировал о разработке казахстанского антиковидного препарата QazVac, который в настоящее время проходит процедуру одобрения ВОЗ.

Казахстан будет готов предоставить свою вакцину странам ОИС в качестве гуманитарной помощи. Мы также можем рассмотреть возможность производства QazVac в других странах ОИС, - заявил Президент Казахстана.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказал готовность к более широкому и глубокому обмену знаниями и технологиями, отметив наличие современной комплексной инфраструктуры научных исследований и разработок.

Наш флагманский академический и научно-исследовательский институт - Назарбаев Университет, а также Astana IT Hub могут послужить базой для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в сферах искусственного интеллекта, Big Data и кибербезопасности, - сказал глава государства.

Президент полагает, что повышение качества образования и научных исследований должно стать приоритетом в деятельности ОИС. Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении Казахстана к 2025 году увеличить финансирование науки до 1%, а образования - до 7 % от ВВП.

Глава государства сообщил о готовности Казахстана выделить 100 грантов по программе бакалавриата в отечественных учебных заведениях для студентов из стран ОИС.

В выступлении также поднимались темы цифровизации экономики, улучшения качества государственных услуг, продолжения работы по оказанию поддержки Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал об усилиях нашей страны, направленных на борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды, декарбонизацию экономики.

Обращаясь к участникам форума, президент высказал убеждение, что будущее стран ОИС зависит от успехов в научно-техническом и инновационном развитии.

Мы разделяем общее понимание того, что исламский мир обладает значительным научным потенциалом. Однако нам необходимо увеличивать инвестиции в развитие человеческого капитала, в особенности, в качественное образование. Также жизненно важно укреплять и развивать наше научное сотрудничество. Именно благодаря этим мерам мы сможем возродить славу исламского мира в области науки и инноваций, - считает глава нашего государства.

Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев передал председательство Объединенным Арабским Эмиратам. Президент Казахстана поздравил правительство и народ Эмиратов с 50-летием Независимости и успешным выходом спутника "Аль-Амал" на орбиту Марса, подчеркнув, что это достижение имеет огромную ценность для всего исламского мира.