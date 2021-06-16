В Женеве встретились Путин и Байден

16 июня 2021, 17:44
Фото: AP Photo

В Женеве начались переговоры президентов России и США, передает zakon.kz.

РИА Новости пишет, что сегодня, 16 июня, начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе.

Местом проведения первой встречи лидеров двух стран стала женевская вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров главы России и Соединенных Штатов сфотографировались на крыльце здания с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки.

Сообщается, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. В первой также будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики.


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