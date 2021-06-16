В ВКО продлили карантин

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление о продлении ограничительных мер в регионе, сообщает zakon.kz.
Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 19 июня по 2 июля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. текст постановления
Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.
Настоящий пункт постановления вступает в силу с 19 июня текущего года.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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