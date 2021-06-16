Загорелся автомобиль - трехлетний мальчик погиб в Актюбинской области

Трагедия произошла 16 июня в поселке Енбек ту Айтекебийского района. Двое детей играли в салоне неисправного ВАЗ-2106, сообщает zakon.kz.

Автомобиль стоял во дворе дома. По какой-то причине машина загорелась. Семилетний мальчик успел выбежать из горящей машины, а его трехлетний брат - нет.

Сейчас выясняются причины возгорания, - рассказали в пресс-службе МВД РК.

Еще раз обращаюсь к родителям несовершеннолетних детей! Необходимо контролировать, где и с кем находятся ваши дети. Детские шалости могут привести к трагедии. Если во время несчастного случая гибнет человек - это всегда трагедия, но когда обрывается жизнь ребенка, то это не только огромная беда, но и всегда наша вина, вина взрослых. Давайте вместе вспомним простые правила безопасности, которые уберегут наших сыновей и дочерей от беды, - сказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.