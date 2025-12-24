Трехлетний ребенок погиб в горящем автомобиле во время игры

Трехлетний житель села Бёюк Хамья Сейфал Багирли (Азербайджан) забрался поиграть в припаркованный во дворе дома автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий его отцу Гусейнаге Багирову и погиб, сообщает Zakon.kz.

По данным МК, в это время мужчина ремонтировал свою машину и ненадолго отлучился в дом за шуруповертом. Когда он вернулся во двор, то увидел, что из автомобиля идет дым.

В панике отец попытался разбить окно, чтобы вытащить ребенка, но не смог этого сделать. Когда он открыл дверь машины, внутрь хлынул кислород, что привело к мгновенному воспламенению салона.

Испугавшись огня, мальчик перебрался с переднего сиденья на заднее, где оказался в ловушке. К несчастью, ребенок не смог выбраться из горящего автомобиля и погиб в огне.

