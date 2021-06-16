25 млн "заработал" алматинец, предлагавший несуществующие лампы

16 июня 2021, 20:03
Фото: Polisia.kz

Предприимчивый алматинец размещал объявления о продаже польских люстр. Просил предоплату и "уезжал" за осветительными приборами. Покупатель его так и не дождался, сообщает zakon.kz.

За свои услуги брал немало - миллионы тенге.

В полицию обратился местный житель, когда понял, что ни люстр, ни денег не будет. Оптовик заплатил "обманщику" 25 миллионов 740 тысяч тенге.

После задержания 64-летний мужчина признался в содеянном. В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК.

Следствие устанавливает причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Стало известно, что в прошлом задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, но на территории Украины. начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Полицейские уверены, что обманутых людей может быть намного больше.

Всех, кто опознал подозреваемого или пострадал от его действий, просят позвонить по телефонам: 8-747-369-32-32; 298-53-00 и 298-53-05.

Еще раз призываем граждан ни в коем случае не доверять незнакомым лицам, обещающим какие-либо товары или услуги, не перечислять неизвестным абонентам деньги, без проверки не производить оплату за услуги. начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр


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