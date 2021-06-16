Какие вещи опасно класть в стиральную машину

Названы предметы гардероба, которые лучше стирать вручную, передает zakon.kz.

Вещи с шерстью животных нельзя класть в стиральную машину, так как шерсть может засорить фильтры водяных насосов стиралки. Это в дальнейшем может привести к тому, что техника выйдет из строя или станет причиной потопа.

Купальники тоже нужно стирать вручную, так как в баке стиральной машины они подвергаются достаточно грубому механическому воздействию, которое способно повредить лямки и косточки в бюстгальтерах.

Пиджаки по фигуре тоже не рекомендуется стирать в машинке, так как могут помнутся и потерять положение подплечники или вставки, которые подчеркивают талию. В результате вещь может быстро потерять былую форму.

Одежда и обувь из натуральной кожи. После стирки в машинке на этом материале остаются заломы и разводы. Также в кожаной обуви, как правило, присутствуют детали, которые скреплены клеем. Он может разрушиться под воздействием большого количества влаги и высокой температуры.

Головные уборы с козырьком. Козырек, например, на кепках кажется крепким лишь на первый взгляд. В действительности он способен легко деформироваться или сломаться при механической стирке.

Испачканное легковоспламеняющимися жидкостями. Пятна, оставленные мазутом, керосином, бензином, моторным маслом или растворителем – признак того, что одежду в стиральную машину класть нельзя. Дело в том, что речь идет об агрессивных веществах – они способны повредить фильтры и остальные элементы техники. Также, если пятна большого размера, они могут воспламениться при стирке – это, в свою очередь, способно привести к пожару.