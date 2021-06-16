Грузовик всмятку – водовоз перевернулся в Алматы

16 июня 2021, 20:32
Фото: zakon.kz

ДТП произошло на пересечении улиц Утегенова и Жулдыз в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Водовоз Dongfeng двигался в северном направлении по улице Жулдыз. Во время левого поворота на улицу Утегенова водитель не справился с управлением. Возможно, превысил скорость и потому не вписался в поворот.

Машина вылетела с дороги, перевернулась и опрокинулась на крышу. Водитель каким-то образом сумел выпрыгнуть из автомобиля, поэтому даже толком не пострадал. Лишь ссадины и ушибы. Останься он в машине, наверняка бы погиб. Водительское место раздавлено.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и ЧС, которые достали грузовик из кювета.


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