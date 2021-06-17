Какими подарками обменялись Путин с Байденом

Владимир Путин и Джо Байден обменялись подарками на встрече в Женеве, сообщает zakon.kz.
По данным РИА Новости, Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва".
Письменный набор хохлома "Москва" подарил Путин, - сказал пресс-секретарь российского лидера.
В свою очередь Байден подарил главе российского государства хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы.
Бизон является "одним из наиболее величественных животных" США и символизирует "силу, единство и стойкость". В Белом доме констатировали, что очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph, - говорится в публикации ТАСС.
Стоит отметить, что это была первая встреча президентов.
Хотите быть в курсе важных новостей?