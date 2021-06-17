Бекшин рассказал о новом постановлении в Алматы

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин во время брифинга сообщил, что в связи с переходом города в "зеленую" зону будет подписано новое постановление, передает zakon.kz.

Во время брифинга в региональной службе коммуникаций Бекшин сообщил, что 12 июня Алматы перешел в "зеленую" зону, в связи с этим будет подписано новое постановление. Согласно документу, в городе могут ослабить карантин.

По словам Бекшина, объекты разделили на два блока: участники приложения Ashyq и не участники.

К примеру, супермаркеты, рынки, дошкольные учреждения, бани, сауны, СПА-центры, бассейны будут работать без ограничений. На офлайн-формат работы могут перейти 70% работников предприятий, ранее так могли трудиться 50% сотрудников.

Главный санврач отметил, что рестораны, кафе, кофейни, работающие по проекту Ashyq, могут работать с 7 утра до 2 ночи при заполняемости до 50%, но не более 70 мест. Если же объекты не участники Ashyq, то им разрешено то же самое, но не более 50 мест.

Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, которые являются участниками системы Ashyq, будут работать с заполняемостью не более 50% посадочных мест, если они не участники, то заполняемость должна быть не более 30%.

По словам Жандарбека Бекшина, новые правила начнут действовать по истечении семи дней после перехода в "зеленую" зону. Это значит, что в субботу, 19 июня, в Алматы могут ослабить карантин.

В пресс-службе акимата сообщили, что постановление планируется подписать сегодня, 17 июня.