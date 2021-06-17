Где живут самые умные казахстанские выпускники

9738 выпускников стали обладателями знака "Алтын белгi" по итогам 2020-2021 учебного года, что является рекордом в сравнении с показателями прошлых лет, сообщает zakon.kz.

По данным Минобразования, в 2019 году знак отличия получили 7349 школьников, в 2020 году - 8615 учеников.

В этом году наибольшее количество знака "Алтын белгi" получили выпускники из Туркестанской (1856), Алматинской (1432) и Восточно-Казахстанской областей (738). пресс-служба МОН РК

Обладатели аттестата особого образца получили их в ходе торжественной церемонии вручения.

9738 претендентов подтвердили свои знания в ходе итоговой аттестации и стали обладателями знака "Алтын белгі". Это составляет 6,2% от общего количества выпускников. Число учащихся школ с каждым годом увеличивается. В связи с этим растет и количество учеников, демонстрирующих такие высокие показатели. Также нас радует и другая новая тенденция. Все больше обладателей знака "Алтын белгi" выбирают профессию учителя. Чем чаще ряды учителей будут пополнять именно такие школьники, тем качественнее будет состав учителей нашей страны. председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова

Как напомнили в ведомстве, одним из новшеств МОН РК в этом году стало то, что экзаменационные работы претендентов на знак "Алтын белгi" рассматривают не школы, а комиссии при управлениях образования. В составы комиссий входят квалифицированные, опытные педагоги-предметники. Список отличников учебы утверждается только после решения, вынесенного сформированной комиссией. Это обеспечивает прозрачность процедуры присуждения знаков отличия и исключает коррупционные риски.

В этом году казахстанские школьники также продемонстрировали свои знания и на международной арене, завоевав 67 золотых, 125 серебряных и 195 бронзовых медалей. По итогам участия в мировых интеллектуальных конкурсах Казахстан вошел в тридцатку лучших в неофициальном командном зачете среди 110 стран мира. В 1998 году Казахстан располагался на 50-ом месте.