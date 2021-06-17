Казахстан опередил Латвию и Россию в рейтинге мировой конкурентоспособности

17 июня Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария) объявил результаты Рейтинга мировой конкурентоспособности 2021 года. В нем Казахстан занял 35 место, сообщает zakon.kz.

Рейтинг IMD является результатом комплексного исследования, в котором оцениваются следующие факторы: "Экономическая деятельность", "Эффективность правительства", "Эффективность бизнеса" и "Инфраструктура".

В 2021 году в исследовании были оценены 64 страны мира.

Лидирующую позицию в рейтинге занимает Швейцария. Следом за Швейцарией в топ-5 стран входят Швеция, Дания, Нидерланды и Сингапур. Казахстан опережает такие страны, как Португалия (36 место), Индонезия (37 место), Латвия (38 место), Испания (39 место), Словения (40 место), Индия (43 место), Россия (45 место), Турция (51 место). В текущем году Казахстан улучшил свои позиции по всем факторам рейтинга. пресс-служба МНЭ РК

По фактору "Экономическая деятельность" Казахстан занял 45 место, поднявшись на три позиции. Улучшение объясняется повышением позиций по всем пяти субфакторам: "Внутренняя экономика" – 37 место (улучшение на четыре позиции), "Международная торговля" – 58 место (улучшение на две позиции), "Внешние инвестиции" – 47 место (улучшение на одну позицию), "Занятость" – 24 место (улучшение на девять позиций) и "Цены" – 13 место (улучшение на три позиции).

По фактору "Эффективность правительства" Казахстан улучшил свою позицию на восемь пунктов и занял 21 место. Улучшение объясняется повышением позиций по всем пяти субфакторам: "Государственные финансы" – 19 место (улучшение на четыре позиции), "Налоговая политика" – пятое место (улучшение на 11 позиций), "Институциональная среда" – 46 место (улучшение на четыре позиции), "Законодательство о бизнесе" – 25 место (улучшение на три позиции) и "Общественный строй" – 29 место (улучшение на девять позиций).

По фактору "Эффективность бизнеса" наблюдается улучшение позиции Казахстана на шесть пунктов до 28 места. В разрезе данного фактора произошли улучшения по четырем субфакторам. Позиции Казахстана по субфакторам "Рынок труда" – 20 место (улучшение на 12 позиций), "Финансы" – 46 место (улучшение на одну позицию), "Практика менеджмента" – 13 место (улучшение на шесть позиций), "Отношения и ценности" – 23 место (улучшение на шесть позиций). Снижение позиций отмечается по субфактору "Производительность и эффективность" – 43 место (ухудшение на три позиции).

По фактору "Инфраструктура" Казахстан занял 47 место, поднявшись на четыре позиции. Улучшение произошло за счет повышения позиций по трем субфакторам: "Базовая инфраструктура" – 25 место (улучшение на шесть позиций), "Научная инфраструктура" – 57 место (улучшение на одну позицию), "Здравоохранение и окружающая среда" – 55 место (улучшение на две позиции). Снижение позиций отмечается по субфактору "Образование" – 45 место (ухудшение на одну позицию). По субфактору "Технологическая инфраструктура" позиция не изменилась – 52 место.

По мнению респондентов, к числу пяти наиболее привлекательных факторов экономики Республики Казахстан относятся: благоприятная бизнес-среда (60% респондентов), динамичность экономики (46,4%), доступ к финансовым ресурсам (45,5%), стабильность и предсказуемость политики (42,7%) и конкурентоспособная система налогообложения (40,9%).

8 июня Boston Consulting Group в рамках обновленного исследования Sustainable Economic Development Assessment-2021 повысил оценки экономики Казахстана по таким показателям, как экономическая устойчивость, качество инфраструктуры, государственных институтов и услуг.