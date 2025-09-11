Казахстан вошел в топ-35 мирового рейтинга конкурентоспособности

По данным Международного института развития менеджмента, в 2025 году Казахстан занял 34-е место среди 69 стран, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2024 годом. Этот результат позволил стране опередить такие экономики, как Япония, Италия, Испания и Польша, сообщает Zakon.kz.

Что это за рейтинг и кто его проводит

Рейтинг конкурентоспособности IMD – это ежегодное комплексное исследование, которое проводится Международным институтом развития менеджмента (IMD), расположенным в Лозанне, Швейцария. С 1989 года он считается одним из самых авторитетных мировых инструментов для оценки экономической привлекательности и эффективности государственного управления.

Рейтинг основан на более чем 300 критериях, объединенных в четыре основных направления: экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Данные для исследования собираются из официальной статистики, а также на основе опросов руководителей компаний и экспертов.

Динамика показателей

В 2025 году Казахстан продемонстрировал смешанную динамику по ключевым факторам:

Эффективность бизнеса: значительный рост с 28-го на 20-е место.

Инфраструктура: рост с 49-го на 44-е место.

При этом в некоторых сферах было отмечено снижение:

Экономические показатели: падение с 43-го на 51-е место.

Эффективность правительства: снижение с 18-го на 22-е место.

Отмечено, что среди макроэкономических показателей Казахстан демонстрирует стабильный рост: номинальный ВВП достиг 288,4 млрд долларов США, а ВВП по ППС на душу населения – 41 675 долларов. Кроме этого, по мнению IMD, Казахстан остается лидером по нескольким показателям, включая занятость молодежи, рост ВВП и низкие цены на промышленную электроэнергию.



Подробный анализ по метрикам

Более детальный анализ показывает неоднозначные результаты по отдельным метрикам:

Внутренняя экономика: падение на 6 позиций (35-е место).

Международная торговля: падение на 5 позиций (60-е место).

Инвестиции: падение на 7 позиций (47-е место).

Цены: падение на 13 позиций (54-е место).

Занятость: рост на 1 позицию (28-е место).

Мировые лидеры

В 2025 году рейтинг возглавила Швейцария (заняла первое место благодаря своей исключительной правительственной эффективности и развитой инфраструктуре), сместив на второе место прошлогоднего лидера Сингапур (высокий рост ВВП, развитая инфраструктура, благоприятная деловая среда).

Далее следуют Гонконг (особенно силен в правительственной и бизнес-эффективности, а также в таких областях, как налоговая политика, законодательство и международные инвестиции), Дания (страна отличается высококачественной деловой средой, эффективным рынком труда и развитой правовой системой), ОАЭ (занимает лидирующие позиции по таким показателям, как отсутствие бюрократии, доступность квалифицированных кадров и партнерство между государством и частным сектором), Тайвань (высококвалифицированные кадры и сильный потенциал в исследованиях и разработках), Ирландия (наиболее конкурентоспособная экономика в еврозоне, высокая правительственная эффективность) и Швеция (сильный потенциал в области инноваций, особенно в "зеленых" технологиях и цифровизации).

Значение рейтинга для экономики Казахстана

Рейтинг IMD позволяет сравнивать страны по уровню создания условий для успешного ведения бизнеса и экономического развития. Для Казахстана это является ключевым фактором для привлечения иностранных инвестиций, поскольку рейтинг служит важным индикатором экономической привлекательности.

Кроме того, рейтинг предоставляет правительству дорожную карту для дальнейших реформ. Анализ сильных и слабых сторон, выявленных в отчете, помогает определить приоритетные направления для улучшения, такие как инфляция и развитие высокотехнологичных отраслей. Постоянный мониторинг этих показателей позволяет оперативно корректировать государственную политику и повышать эффективность экономических реформ.

Напомним, что 22 августа 2025 года рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз Республики Казахстан в рамках суверенного кредитного рейтинга со "Стабильный" на "Позитивный", подтвердив рейтинг на уровне "BBB-".

