Жительница Алматы пожаловалась на охранника больницы с "перегаром"

Жительница Алматы опубликовала видео о том, что на пропускном пункте Центра фтизиопульмонологии находится "пьяный сотрудник", сообщает zakon.kz.

Сотрудник службы охраны стоит днем пьяный. Лыком не вяжет, хотя в форме. Звонил куда-то или создавал видимость. Разве можно в такое время на рабочем месте доверять контрольный пункт алкоголику в форме? - говорится в сообщении к видео.

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В управлении общественного здоровья акимата города отметили, что вопрос будет рассматриваться в судебном порядке.

Услугу охранной деятельности объекта по ул.Дегдар,45, по результатам конкурса оказывает ТОО "Кос Нарын" с 1 апреля 2021 года. Нами по данному инциденту будет направлено уведомление о нарушение оказания услуг, - говорится в сообщении.