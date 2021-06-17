Сколько нужно денег для счастья: семь полезных финансовых привычек

Почти каждый из нас совершает импульсивные, спонтанные и порой ненужные покупки, чтобы порадовать себя сейчас, не задумываясь о завтрашнем дне. Но такие покупки – главный враг разумного потребления. Fingramota.kz рассказала об основных принципах осознанного финансового поведения в отношении своих расходов и дала ряд полезных практических рекомендаций, сообщает zakon.kz.

Современный мир соткан из искушений, которым порой так хочется поддаться и побаловать себя «грандиозным шоппингом». Навязчивая реклама с экранов телевизоров и в интернете пытается убедить нас, что человек счастлив только тогда, когда может позволить себе большое количество покупок. Модные дизайнеры постоянно придумывают новые тенденции: укорачивают или наоборот удлиняют длину платьев, изменяют фасон, цвет, форму и многое другое. Производители гаджетов ежегодно презентуют новые модели, которые более усовершенствованы и модернизированы. Все это делается лишь с одной целью: заставить нас приобретать, приобретать и снова приобретать. Как результат, уровень расходов начинает превышать уровень доходов, люди берут кредиты, не думая о том, что деньги нужно возвращать еще и с процентами.

Если вы не хотите оказаться в долговой яме, нужно относиться более осознанно и разумно к своим тратам.

Для начала задайте себе следующие вопросы и ответьте на них честно:

– Насколько вы довольны своей финансовой ситуацией?

– Что вы можете изменить?

– Станете ли вы счастливее, если будет больше денег? Если да, то что изменится?

Для улучшения своего финансового положения рекомендуем обзавестись собственными финансовыми правилами и принципами. Они помогут вам избежать необдуманных расходов и принимать осознанные финансовые решения.

Семь полезных финансовых привычек

Ваши финансовые привычки должны исходить от ваших потребностей, а принципы разумного потребления войти в привычный образ жизни.

1. Научитесь говорить «нет» незапланированным тратам. К примеру, перед походом в магазин составляйте списки, дайте себе время – от 1 до нескольких дней – на обдумывание важной для вас покупки. Утро вечера мудренее, и, возможно, уже завтра вы передумаете покупать этот товар или услугу.

2. Ведите ежедневный личный бюджет. Учет своих доходов и расходов поможет вам сэкономить и накопить. Особое внимание уделяйте графе «Расходы», стараясь сократить ненужные траты. Не поддавайтесь на уловки маркетологов, они работают, чтобы работал культ потребления. А вы работаете для себя и ради себя, чтобы качество вашей жизни только улучшалось, а доходы росли. Экономить надо уметь, но на себе и своем здоровье экономить нельзя. Сохраняйте баланс и не бросайтесь из крайности в крайности.

3. Сформируйте цель накопления. Чем четче вы знаете, на что вам необходимы сбережения, тем легче накопить нужную сумму. К примеру: отпуск, образование детей, приобретение движимого или недвижимого имущества и т.д.

4. Создайте источник пассивного дохода. Кроме повышения заработной платы или продвижения по службе, существуют и другие способы больше зарабатывать. К примеру, вы хорошо владеете иностранным языком – можно заниматься дополнительно репетиторством или переводческим делом.

5. Избавляйтесь от долгов. Они есть почти у каждого человека – это кредитная или налоговая задолженность, долги по алиментам, квартплате и так далее. Если у вас имеется задолженность, то вам необходимо ее вовремя погасить. Что касается кредитов, то лучше к ним не прибегать без острой необходимости, тем более на сиюминутные товары и услуги, потребность в которых, как правило, оказывается «нулевой». Взвешенный подход к кредитам – это один из важных принципов разумного потребления.

6. Создайте подушку безопасности. Как говорил американский писатель Наполеон Хилл в книге «Думай и богатей», в первую очередь следует откладывать на будущее, – то есть платить самому себе. Откладывайте деньги в собственный «страховой фонд». Это вам поможет на случай непредвиденных ситуаций или потери основного дохода.

7. Инвестируйте в будущее. Для начала, можно инвестировать и небольшие суммы. Сколько? Ту сумму, с которой вы изначально готовы расстаться и которая не нанесет ущерб вашему бюджету. Главный закон инвестирования: доход соразмерен риску, растет доход – растет риск. Здесь мы имеем в виду инвестиции в финансовые инструменты. Но не забывайте об инвестициях в свой личностный рост, в образование. Читайте больше книг и материалов по финансовой грамотности.

Спросите у себя, сколько денег вам нужно зарабатывать для счастья? Вопрос риторический, на самом деле каждому из нас для покрытия базовых нужд не всегда нужны огромные средства. Ученые доказали, что после преодоления определенной точки уровня доходов увеличение количества денег перестает приносить удовлетворение. Конечно, многое зависит от личных амбиций человека, но такая закономерность существует для всех.

Многие успешные люди, несмотря на свои материальные возможности, используют принципы разумного потребления в своей жизни. Когда-то это было трендом, вошло в моду, а постепенно стало обычным образом жизни. Один из богатейших людей Уоррен Баффет до сих пор живет в простеньком доме, купленном в 1957 году, генеральный директор Amazon Джефф Безос ездит на Honda Accord 1996 года, а создатель Duty Free Чарльз Фини летает эконом-классом. И таких примеров очень много.

Вы тоже можете подать пример для своих близких и друзей, став сторонником разумного потребления, причем не только в области финансов, но и в других сферах деятельности.