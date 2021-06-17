Трое рабочих пострадали при обрушении дома в Павлодаре

В Павлодаре во время строительных работ произошло обрушение дома, передает zakon.kz.

17 июня 2021 года в 19.39 поступило сообщение об обрушении межэтажных перекрытий строящегося трехэтажного жилого дома по улице Торайгырова, 75/3. Площадь обрушения составила по 60 кв. м на двух этажах. Подрядчик - строительная фирма ТОО "Элит сервис плюс". Пострадали трое рабочих - граждан Узбекистана, которые получили травмы различной тяжести, - рассказали редакции zakon.kz в пресс-службе акимата Павлодара.

Как уточняется, все пострадавшие госпитализированы в первую городскую больницу.

Причины произошедшего устанавливаются.