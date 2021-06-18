Смертность от пневмонии с признаками КВИ уменьшается в Казахстане

18 июня 2021, 09:10
Фото: zakon.kz

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане предоставили в Минздраве, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, от коронавирусной инфекции за сутки умерли 8 человек, от пневмонии с признаками КВИ - один.

На 18 июня лечение от КВИ продолжают получать 20 899 человек (19 711 КВИ+ и 1188 КВИ-), из них в стационарах находятся 6403 пациента, на амбулаторном уровне - 14 496.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 442 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 106,
  • на аппарате ИВЛ - 72.

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