Смертность от пневмонии с признаками КВИ уменьшается в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане предоставили в Минздраве, сообщает zakon.kz.
По данным ведомства, от коронавирусной инфекции за сутки умерли 8 человек, от пневмонии с признаками КВИ - один.
На 18 июня лечение от КВИ продолжают получать 20 899 человек (19 711 КВИ+ и 1188 КВИ-), из них в стационарах находятся 6403 пациента, на амбулаторном уровне - 14 496.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
Читайте также: О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве
Хотите быть в курсе важных новостей?