Жара сменится прохладой в Казахстане

Прогноз погоды на 19-21 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

В течение периода на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер, в центре, на северо-востоке и юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь. РГП "Казгидромет"

Лишь западные регионы республики, согласно прогнозу, будут находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается жаркая погода без осадков.

В северной половине республики ожидается резкое понижение температуры в ночные часы до 5-13, днем - до 12-20 тепла, в южной половине понижение ночью до 10-18, днем - до 18-27 тепла. РГП "Казгидромет"