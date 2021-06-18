Токаев предложил ввести звание "Заслуженный врач РК"

Касым-Жомарт Токаев предложил ввести звание "Заслуженный врач Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Во время открытия мемориала "Алтын жүрек" президент акцентировал внимание на важности создания эффективной системы социальной поддержки медработников.

Она должна включать в себя обязательное предоставление жилья прибывающим в сельскую местность специалистам, выплату подъемных пособий и другие льготы. Такие меры должны быть приняты во всех регионах страны при активном участии акимов областей и городов, - поручил глава государства.

По данным Акорды, Токаев считает, что только финансового стимулирования недостаточно.

Усиливается моральная и юридическая ответственность медработников, растут требования к ним со стороны граждан. Многие специалисты не выдерживают давления, профессионально выгорают и уходят из здравоохранения. Это, к сожалению, печальный факт. Данная тенденция наблюдается не только в нашей стране - в мире не хватает более пяти миллионов врачей. Поэтому необходимо последовательно укреплять правовую и социальную защиту медиков. По моему поручению до конца года будет запущена система страхования профессиональной ответственности медицинских работников, - сказал глава государства.

Для повышения статуса медработников в обществе президент предложил ввести звание "Заслуженный врач Республики Казахстан", включающее материальное вознаграждение, размер которого определит Правительство.

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