США анонсировали новые санкции для Лукашенко

Встреча президентов России и США не повлияла на позицию США относительно ситуации в Беларуси, сообщает zakon.kz.

США обещают очередные санкции.

Как отмечает "Независимая газета", никаких позитивных сценариев для Александра Лукашенко в этой ситуации эксперты не видят.

17 июня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готовит новые санкции для Беларуси.

По ее словам, они будут введены уже на следующей неделе.

Она напомнила, что выход из белорусского политического кризиса США видят в проведении новых прозрачных и честных выборов.

США и ЕС намерены проводить единую санкционную политику для давления на режим Лукашенко и принуждения его к переговорам.

Кроме того, как отмечает ТАСС, государства Европейского союза согласовали пакет экономических санкций против Беларуси.

Достигнутая договоренность затронет нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство, табачную продукцию. Планируется также запрет на экспорт оружия и ограничения в финансовом секторе: отказ от новых кредитов, запрет на торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, - говорится в сообщении.