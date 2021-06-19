Самый большой за век ливень затопил Крым

Сильный ливень, который обрушился на Крымский полуостров, привел к затоплениям на юге и востоке Крыма, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Больше всего пострадали Керчь, по улицам которой можно было передвигаться только на лодках, и курортная Ялта, где в результате сильнейшего за последний век дождя парализовано движение транспорта, нарушена подача воды, газа и электроэнергии.

Вместе с тем, по данным крымских властей, всего за два дня на полуострове, где в последний год наблюдается дефицит воды, существенно пополнились запасы в водохранилищах.

Вселенский потоп - у нас то было пусто, то густо. К большому сожалению, все случилось одновременно: в Керчи выпало 85 мм осадков, в Ялте 133 мм - это за 100 лет самый большой показатель. Конечно, с таким объемом воды никто не справлялся никогда, таких последствий не ликвидировал, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он охарактеризовал ситуацию как "катастрофическую", но отметил, что работают все силы для ликвидации последствий.

Из зоны подтопления эвакуированы 1 387 человек, в том числе 238 детей.



В Керчи ввели режим ЧС еще до объявления его на всем полуострове. По данным администрации города, подтоплены около 300 зданий и придомовых территорий, в том числе городская больница, люди передвигаются между домами на моторных лодках и вплавь. На центральных улицах и перекрестках Керчи парализовано движение транспорта. Также из-за обильных осадков река Мелек-Чесме вышла из берегов.