Разработчик "Спутник V" оценил риск бесплодия после вакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск бесплодия после введения вакцины от коронавируса "Спутник V", передает zakon.kz.

Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния, - заявил он РИА Новости.

По его словам, "Компонент I" и "Компонент II" в составе вакцины "Спутник V" сделан на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. Как отметил разработчик вакцины, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно.

За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 млрд. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было. Александр Гинцбург

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