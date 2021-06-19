Жуткое смертельное ДТП произошло в Актобе

В Актобе произошло жуткое ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, авария произошла 18 июня примерно в 19:20 в Актобе.

Водитель автомашины марки Toyota Hilux двигался со стороны кольца пос. Заречный на автодороге ГМЗ объездное (трасса Южный обход), при совершении маневра (поворота налево в сторону нового моста пос. Заречный) не пропустил и допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2107", которая двигалась в прямом направлении со стороны района ГМЗ в сторону кольца пос. Заречный. пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомашины "ВАЗ-2107" от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Трое взрослых и один ребенок госпитализированы в больницу с различными травмами. пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве уточнили, что оба авто - российского учета.