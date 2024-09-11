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Жуткое смертельное ДТП произошло в Актобе

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, скорая помощь, машина скорой помощи, карета скорой помощи, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:53 Фото: Zakon.kz
В Актобе 10 сентября 2024 года произошла страшная авария – грузовик сбил мать и дочь на пешеходном переходе. Ребенок скончался на месте ДТП. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Департаменте полиции Актюбинской области.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

"На автодороге "Южная объездная дорога" в районе ГМЗ водитель автомашины "Газель" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов – мать и ребенка. В результате ДТП трехлетняя девочка погибла, а женщина доставлена в медицинское учреждение. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование. Водитель водворен в ИВС".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД РК.

В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в аварии.

"Женщина 1992 г. р. поступила в реанимационное отделение многопрофильной областной больницы в состоянии крайней степени тяжести и сопорозном сознании. После стабилизации гемодинамики сразу проведена полная диагностика. У пациентки выявлены сочетанные сложные травмы, в том числе перелом конечностей и ребер, травмы и ушибы внутренних органов, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Травматический шок 1-2 степени. Сознание – сопор. Дыхание спонтанное".Пресс-служба УЗ Актюбинской области

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Яссауи – Трудовая в Алматы произошло ДТП с участием трех автомобилей.

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