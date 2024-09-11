Жуткое смертельное ДТП произошло в Актобе

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В Актобе 10 сентября 2024 года произошла страшная авария – грузовик сбил мать и дочь на пешеходном переходе. Ребенок скончался на месте ДТП. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Департаменте полиции Актюбинской области.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. "На автодороге "Южная объездная дорога" в районе ГМЗ водитель автомашины "Газель" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов – мать и ребенка. В результате ДТП трехлетняя девочка погибла, а женщина доставлена в медицинское учреждение. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование. Водитель водворен в ИВС". Пресс-служба ДП Актюбинской области Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД РК. В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в аварии. "Женщина 1992 г. р. поступила в реанимационное отделение многопрофильной областной больницы в состоянии крайней степени тяжести и сопорозном сознании. После стабилизации гемодинамики сразу проведена полная диагностика. У пациентки выявлены сочетанные сложные травмы, в том числе перелом конечностей и ребер, травмы и ушибы внутренних органов, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Травматический шок 1-2 степени. Сознание – сопор. Дыхание спонтанное". Пресс-служба УЗ Актюбинской области Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Яссауи – Трудовая в Алматы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Читайте также Шелуха горела на территории элеватора в Акмолинской области В Астане аферистка продавала несуществующие зарубежные туры В Балхаше подрались работники крупного предприятия

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