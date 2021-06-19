Димаш Кудайберген обратился к российским фанатам

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился радостной новостью с фанатами из России, сообщает zakon.kz.

Друзья, официально подтверждаю то, что я прилечу (в Сочи - прим. ред.) на конкурс "Новая волна", где я приму участие в качестве члена жюри и гостя. До встречи! - написал он на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2001 по 2014 год проводился в латвийском курорте Юрмале, который получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. С 2015 по 2019 год конкурс проводился в Сочи. В 2020 году "Новая волна" должна была пройти в Казани с 21 по 28 августа, но организаторы приняли решение отменить проведение конкурса. Причина - пандемия коронавируса.

В 2021 году "Новую волну" планируют провести в Сочи с 19 по 25 августа.

Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. Бессменной "музой" конкурса является Алла Пугачёва, она и присуждала свой собственный приз.

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