Украина попросила увеличить поставки казахстанской нефти

Киев просит об увеличении поставок казахстанской нефти в Украину, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Украина готова расширять сотрудничество в энергетической отрасли, включая атомную и зелёную энергетики. Но при этом Киев просит об увеличении поставок казахстанской нефти в Украину и наращивании ее транзита через украинскую территорию в ЕС. Бахыт Султанов

Но есть и барьеры, по его словам, которые мешают наращивать обороты сотрудничества с Украиной по всем направлениям.

Во время переговоров в Киеве я обсуждал ситуацию с планами Украины ввести запрет на использование хризотилового асбеста в производстве. Это может нанести ущерб нашему экспортеру – компании "Костанайские минералы", - заключил министр.