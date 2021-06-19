Миру грозит острый дефицит вакцин

Около 40 стран не могут завершить иммунизацию жителей, получивших первую прививку от COVID-19, из-за отсутствия препаратов, в особенности вакцины AstraZeneca. Об этом заявил в пятницу старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард, передает zakon.kz.

С нехваткой препаратов столкнулись страны Африки южнее Сахары, Латинской Америки и Среднего Востока, и Индии, сообщил Б. Эйлвард. Как подчеркнула директор департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам Кэтрин О'Брайен, многие из этих государств практически исчерпали свои запасы вакцин.

С той же проблемой столкнулись Беларусь, Афганистан, Таиланд, Бразилия, а также соседи Индии - Непал и Шри-Ланка.

У стран с низким доходом, зависящих от программы COVAX, от Кении и Ганы до Бангладеш и Индонезии нет другого выбора, кроме как прекратить кампании вакцинации против COVID-19 и отложить введение вторых доз из-за внезапной остановки экспорта иммунизаторов.

Наименее вакцинированный континент в мире – Африка. Большинство из его 54 стран зависят от программы COVAX. Несмотря на то, что жители Африки составляют 14 процентов населения мира, на африканские страны приходится только 1 процент доз, вводимых в мире.

К примеру, в этом году Эфиопия планировала вакцинировать 23 миллиона человек. На данный момент она получил всего 2,2 миллиона доз из 9 миллионов, запрошенных у COVAX.

Кения с населением 50 млн. человек, одна из стран, чьи национальные планы вакцинации также пострадали после того, как Индия отменила экспорт вакцин, получила всего около миллиона доз вакцины AstraZeneca.

В конце июня страны с низким доходом столкнутся с нехваткой 190 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Впрочем, задержки в поставках вакцины сказываются на графике вакцинации по всему миру.

Нехватка вакцин в Европе привела к давке в одном из городов Италии, когда жителям предложили привиться новым, пока еще даже не зарегистрированным экспериментальным препаратом от коронавируса.

Толпы буквально атаковали медработников, чтобы получить свою дозу. А в странах, где вакцинация идет полным ходом, уже наметилась положительная динамика. В Словакии все желающие смогут записаться в режиме онлайн для вакцинации российским "Спутником V".

В Нью-Йорке, власти которого развернули дополнительные медпункты, с июня перестали фиксировать летальные случаи от COVID-19. Такой же рекорд установили и в Великобритании - ноль погибших впервые с 7 марта прошлого года.

Дефицит возник и в Иране. В начале июня руководство страны даже обвинило Россию в нарушении сроков поставки вакцины "Спутник V".

Проблемы существуют не только со "Спутником V", но и с китайским препаратом. По этой причине, Иран предъявил претензии и Китаю.

Алиреза Наджи, глава Исследовательского центра вирусологии и член Научного комитета COVID, сказал, что китайский "Синофарм" должен был доставить три миллиона дополнительных доз, но не смог этого сделать. Он добавил, что производство вакцин в России идет медленно, и другие страны, заказавшие гораздо большие партии, тоже ждут.

Дело дошло до того, что иранцы допускают "комбинирование вакцин": тем, кто успел поставить первый укол импортным продуктом, на втором этапе могут дать "КовИран баракат" иранского производства.

Дайджест подготовлен по материалам мировых новостных изданий