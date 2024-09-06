Конго получила первые вакцины от оспы обезьян

Кампания по вакцинации от оспы обезьян в африканских странах сталкивается с огромными трудностями. Первые вакцины от вируса Конго получила только сейчас, сообщает Zakon.kz.

Демократическая Республика Конго, находящаяся в эпицентре чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, 5 сентября получила первую партию из 99 тыс. вакцин от вируса.

Вторая партия из 101 тыс. вакцин ожидается в субботу, 7 сентября.

Представители органов здравоохранения Конго сообщили, что они надеются начать поставку вакцин работникам здравоохранения на передовой и лицам, близко контактировавшим с подтвержденными случаями, к началу октября, поскольку более быстрое внедрение вакцин, вероятно, невозможно из-за логистических проблем.

Первая партия вакцин, пожертвованных Европейским союзом, будет отправлена ​​в шесть целевых провинций. Их необходимо хранить при температуре -130 градусов по Фаренгейту до момента введения, а это дополнительная проблема для развивающейся страны.

Ранее сообщалось, что африканские страны, пострадавшие от оспы обезьян, все еще ждут вакцины. Случаи заражения были подтверждены среди детей и взрослых в более чем 13 африканских странах. В них распространяется новая форма вируса.

