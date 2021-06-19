В СКО используют современный формат работы полиции

Служебное жилье и участковый пункт в одном здании - в СКО используют новый формат работы участкового инспектора полиции, сообщает zakon.kz.

Торжественное открытие нового участкового пункта полиции, совмещенного со служебным жильем, прошло в Северо-Казахстанской области. Впервые в истории областной полиции участок расположился в одном здании с местом проживания сельского участкового.

В селе Новомихайловка Мамлютского района строительство здания, предназначенного для проживания и работы участкового инспектора полиции, началось в декабре прошлого года в рамках государственно-частного партнерства. Площадь - более 100 квадратных метров. Имеется прилегающая благоустроенная территория с насаждениями, двор, приусадебный участок.

В своем Послании президент страны поставил задачу - работать по принципу "полиция шаговой доступности". В этом ключевая роль отводится участковому инспектору. Такой подход к организации работы сотрудников полиции должен способствовать более эффективной работе, оперативному реагированию на сообщения людей. Это позволит участковому инспектору быть доступным и узнаваемым. Работа в новом формате с населением будет продолжена и в других районах области. начальник ДП СКО генерал-майор полиции Марат Тулебаев

В торжественной церемонии открытия здания принял участие заместитель акима области Гани Ныгыметов. Он ознакомился с новым форматом работы сельских участковых. В опорный пункт полиции выведено изображение с 22 камер видеонаблюдения, установленных в здании местной школы и в общественных местах села Новомихайловка.

Участковый инспектор Новомихайловского сельского округа старший лейтенант полиции Олжас Шаяхметов рассказал, что на его административном участке 6 населенных пунктов, в которых проживает более 2 тысяч человек. Его оперативной работе, а также прозрачности и мобильности, способствуют и другие современные ресурсы. Полицейский обеспечен видеожетоном, планшетом. Также молодому участковому вручили новую служебную автомашину "Chevrolet Cobalt".

В завершение торжественного мероприятия глава областного ведомства выразил благодарность руководству района и общественности за участие в обеспечении правопорядка.