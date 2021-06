Звезда клипов Little Big умерла от коронавируса

Артистка Полина Соколова, известная по съемкам в клипах российской музыкальной группы Little Big, скончалась в субботу, 19 июня, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

Братья и сестры, у нас очень грустные новости.Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра. Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром.

По информации в социальных сетях, причиной смерти артистки стал коронавирус. Об этом сообщила Алина Пязок, которая снимает клипы для группы.

Полина Соколова известна по таким видео, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

В начале марта сообщалось о смерти экс-участницы группы Little Big 39-летней Анны Кастельянос. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.