Семь человек погибли в страшном ДТП на Кульджинке

Трагедия произошла 19 июня около 18:50 около поселка Байсеит Алматинский области, сообщает zakon.kz.

В результате столкновения автомобилей Toyota RAV-4 и Audi C4 погибло семь человек.

Машины столкнулись на 134 км трассе "Алматы-Кокпек-Коктал".

По предварительным данным, водитель Toyota, не справился управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся Audi.

В результате ДТП водители обоих машин еще трое пассажиров скончались на месте ДТП, еще двое скончались в больнице села Шелек. Среди погибших дети - 16, 13, 8 лет и четырехмесячный младенец. С различными травмами в больницу доставлены 3 пассажиров. Начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК, в ходе которого будут выяснены все причины и обстоятельства ДТП. пресс-служба ДП Алматинской области