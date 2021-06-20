Боксер Мунгия победил Шеремету и сохранил титул WBO Inter-Continental

В США завершился бой между Хайме Мунгией и Камилом Шереметой за титул WBO Inter-Continental. Поединок завершился в шестом раунде, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Бой в среднем весе был запланирован на двенадцать раундов, но завершился досрочной победой Мунгии — после шестого раунда.

В шестом раунде Мунгия нанес огромное количество ударов, на которые Шеремета не ответил, однако смог дотерпеть до сирены на перерыв. Тем не менее, на седьмой раунд поляк выходить отказался.

Таким образом, для Хайме Мунгии эта победа стала 37-й в его профессиональной карьере — он по-прежнему остается непобежденным и успешно защитил титул WBO Inter-Continental. Камил Шеремета проиграл свой второй бой в профи. Добавим, что в своем последнем бою Шеремета дрался с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который является чемпионом мира IBF и IBO в среднем весе.

