Два лебедя отбились от стаи и умерли на месторождении в Мангыстау

В вахтовом поселке месторождения Комсомольское три лебедя отбились от стаи и не смогли продолжить полет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

Двое из них умерли, одного выхаживают местные рабочие.

Как рассказал один из сотрудников месторождения Дмитрий Казанцев, трое лебедей во время перелета оказались возле месторождения Комсомольское 19 июня.

По словам Дмитрия, обращение в ответственные структуры не помогло - двое лебедей умерло.

Стая над месторождением кружилась, они в степи сели, после взлетели, а трое не смогли. Стая покружилась вокруг и улетела. Супруга пыталась связаться с кем-то из ответственных за животных - никто не отвечал. Мы кормили их чем могли, давали капусту, морковку. Поили водой. Но, судя по всему, двое из трех лебедей были совсем без сил, - поделился Дмитрий.