Инцидент с фонтаном, бьющим током, прокомментировали в Eco Almaty

Руководитель ТОО "Eco Almaty" Жанна Асанова прокомментировала инцидент перед зданием Алматинского цирка, когда двух девочек и женщину ударило током в фонтане, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и объяснила детали технического состояния данного фонтана. Жанна Асанова отметила, что она не только руководитель подведомственной организации, в компетенцию которой входит обслуживание и эксплуатация 46 коммунальных фонтанов, но еще и мама троих детей.

Она акцентировала внимание на том, что в фонтане установлена табличка "Купаться запрещено!".

Разве этого недостаточно, чтобы взрослые могли предостеречь детей? Помимо опасности электрической - а там кроме проводки находятся еще и электронасосы, которые не гарантируют 100% электроизоляции даже заводом-изготовителем, есть также опасность и в самой воде. руководитель ТОО "Eco Almaty" Жанна Асанова

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В фонтанах вода не проточная, а резервуарная, и даже при условии обеспечения частой замены несет в себе потенциальную угрозу для здоровья человека, особенно детей. В фонтанах купаются, справляют естественную нужду животные - как домашние, так и живущие в подвалах и городских пустырях кошки, собаки. Летом в фонтанах также купаются люди без определенного места жительства.

По словам второй девочки, они вместе с подругой играли около фонтана. Подруга решила искупаться в данном фонтане и пошла к центру. В какой-то момент подруга за что-то зацепилась и, потеряв сознание, упала в воду. За ней в воду прыгнула мама девочки и тоже потеряла сознание. Девочка хотела им помочь, схватила за руки и получила удар током. На некоторое время она потеряла сознание, но быстро пришла в себя. По дополнительной информации, девочка схватила рукой крутящуюся металлическую деталь установки. руководитель ТОО "Eco Almaty" Жанна Асанова

Районные акиматы и местная полиция активно проводят профилактические работы, однако по факту никто не может дать никакой гарантии, что вода может быть безопасной.

Жанна Асанова, упреждая мнения о том, что была нарушена изоляция электромеханизмов, отвечает, что ребенок не смог бы дойти до середины бассейна, если бы в воде был ток.

Фонтан построен в 1972 году, имеет две чаши общей площадью 956 кв. м, водоизмещением 480 кубов. В чашах размещены фонтанные установки в количестве 26 штук, каждая состоит из трех погружных насосов напряжением 220 вольт. Также в фонтане имеются светильники в количестве 60 штук и два прожектора.

На фонтане ежедневно несут дежурство бригадир и фонтанщик. Имеется предупредительная табличка с надписью о том, что купание запрещено, о чем 16 июня 2021 года была размещена информация в социальных сетях, а также в городском информационном аккаунте almaty.today

С момента начала сезона, с наступлением лета при жаркой погоде у фонтана всегда собираются люди. Как правило, многие из них, пренебрегая правилами безопасности, купаются в чаше работающего фонтана. Дежурному сотруднику в течение всего рабочего времени приходится делать замечания как детям, так и их родителям, что вызывает резко негативную реакцию со стороны последних. В день происшествия фонтан работал в штатном режиме, дежурным работником неоднократно производились работы по очистке чаши и регулировке насадок (струй) внутри работающего фонтана, что подтверждает целостность и безопасность оборудования до момента инцидента. руководитель ТОО "Eco Almaty" Жанна Асанова

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