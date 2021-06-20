Способ ускорить выздоровление от COVID-19 назвали ученые

20 июня 2021, 21:32
Фото: Ruidoso News

Значительно сократить время выздоровления от COVID-19 может использование ингалятора от астмы, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, которые провели соответствующее исследование, пишет The Telegraph.

Исследователи сообщают, что препарат будесонид, применяемый для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь в лечении COVID-19.

А использование ингалятора может сократить время выздоровления примерно на три дня.

Сейчас врачи обсуждают возможность использования этого препарата в индивидуальном порядке. Также авторы исследования допускают применение будесонида для амбулаторного лечения.

Профессор Ричард Хоббс, один из участников исследования, назвал это открытие "важной вехой для пандемии".


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