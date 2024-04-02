Курение – основная причина развития ХОБЛ
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Польские ученые исследовали пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и дали рекомендации курильщикам.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это прогрессирующее заболевание, которое зачастую связано с вдыханием вредных химических веществ, вызывающих воспаление легочной ткани. По оценкам специалистов, от ХОБЛ в мире страдает около 10% людей в возрасте старше 40 лет.
В Казахстане несколько лет назад проводили независимое международное эпидемиологическое исследование CORE и оказалось, что ХОБЛ страдает 67 человек из тысячи, что во много раз превышает показатели официальной статистики Минздрава.
Среди факторов риска ХОБЛ генетическая предрасположенность, загрязненный воздух, работа на вредных производствах, но основная причина – это курение сигарет. По статистике, у каждого пятого курильщика с возрастом развивается ХОБЛ. В то же время почти половина смертей от ХОБЛ считается вызванной курением.
По оценкам специалистов, в процессе горения сигарет образуется около 5 тыс. токсичных веществ и все они вместе с дымом попадают в легкие курильщиков и способствуют развитию заболеваний.
Врачи и эксперты в один голос советуют пациентам с ХОБЛ немедленно отказаться от курения, чтобы избежать рецидивов после лечения. Тем не менее до 40% пациентов, в том числе с тяжелым течением заболевания, продолжают курить. Объясняется это тем, что в основе курения лежит зависимость, а ее без дополнительной помощи не каждый может побороть. По статистике, резко отказаться от сигарет могут лишь 3-5% курильщиков.
Тем, кто не может сразу бросить, эксперты рекомендуют переход на системы нагревания табака, в которых отсутствует процесс горения. Потенциально они могут снизить вред и предотвратить рецидивы ХОБЛ. К такому выводу в ходе своего научного исследования пришли ученые из Политехнического университета Кракова и Кафедры ревматологии и иммунологии Медицинского колледжа Ягеллонского университета. Итоги научной работы были опубликованы в Европейском журнале медицинских исследований.
Вместе с тем ученые отмечают: ни один из известных способов доставки никотина не является абсолютно безвредным. Лучший выход – полностью отказаться от курения или никогда не начинать курить. Однако именно этот шаг и является проблемой для людей с высокой степенью никотиновой зависимости. В этом случае им нужно думать о снижении вреда. Так, польские исследователи обнаружили: при использовании систем нагревания табака снижается воздействие на легкие токсичных веществ, таких как карбонилы или активные формы кислорода. А согласно клиническим исследованиям, у пациентов с ХОБЛ, отказавшихся от сигарет в пользу альтернативы, обострения происходят значительно реже.
"Обострения ХОБЛ могут серьезно повлиять на функцию легких и привести к увеличению смертности. Курение и загрязнение окружающей среды, инфекции дыхательных путей и другие сопутствующие заболевания являются основными факторами, способствующими обострениям. В последние годы все больше внимания уделяется влиянию твердых частиц на развитие респираторных заболеваний, особенно на возникновение риска обострения ХОБЛ. Независимые исследования показали, что концентрация вредных химических веществ, вырабатываемых электронными системами доставки никотина, ниже, чем в традиционных сигаретах", – говорится в исследовании.
Авторы призвали к проведению более объемных исследований, чтобы дать надежную оценку использования альтернативных способов доставки никотина пациентам с ХОБЛ. Также, по их мнению, необходимы более долгосрочные изучения темы с использованием хорошей методологии для определения эффективности методов прекращения курения с использованием альтернатив традиционным сигаретам.
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