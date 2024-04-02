Курение – основная причина развития ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это прогрессирующее заболевание, которое зачастую связано с вдыханием вредных химических веществ, вызывающих воспаление легочной ткани. По оценкам специалистов, от ХОБЛ в мире страдает около 10% людей в возрасте старше 40 лет.

В Казахстане несколько лет назад проводили независимое международное эпидемиологическое исследование CORE и оказалось, что ХОБЛ страдает 67 человек из тысячи, что во много раз превышает показатели официальной статистики Минздрава.





Среди факторов риска ХОБЛ генетическая предрасположенность, загрязненный воздух, работа на вредных производствах, но основная причина – это курение сигарет. По статистике, у каждого пятого курильщика с возрастом развивается ХОБЛ. В то же время почти половина смертей от ХОБЛ считается вызванной курением.





По оценкам специалистов, в процессе горения сигарет образуется около 5 тыс. токсичных веществ и все они вместе с дымом попадают в легкие курильщиков и способствуют развитию заболеваний.