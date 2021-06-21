Способна снижать антитела: Еще одна мутация КВИ появилась в Индии

В Индии появилась новая разновидность штамма коронавируса, которая получила название "дельта плюс" (B.1.617.2.1), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях заражения этой разновидностью штамма.

Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов, - сказал глава Управления медицинского образования и исследований доктор Т. П. Лахан телеканалу India TV.

Пять случаев заражения новым штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири. У двух инфицированных при этом не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый вариант коронавируса.

Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.