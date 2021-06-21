Казахстан продолжает отмечать Международный олимпийский день. После легкоатлетических стартов на востоке и велопробега на севере эстафету принял юг. Такой масштабной акцией и слоганом "Бiз бiргемiз! Быстрее, выше, сильнее - вместе!" спортсмены выражают солидарность со всеми олимпийцами, сообщает zakon.kz.

Соревнования в рамках Олимпийского дня в Алматы, организованные НОК и Федерацией скалолазания и альпинизма, стали настоящим детским спортивным праздником.

На Олимпиаде в Токио этот вид спорта будет представлен впервые. От Казахстана выступит Ришат Хайбуллин. Уроженец Алматы завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате мира 2019 года.

У Казахстана есть прекрасные возможности для развития этого вида спорта, почти в каждом регионе можно найти естественные трассы, возводятся искусственные скалодромы. Хотя в нашей стране это сравнительно молодой вид, есть все возможности для его продвижения. И уже есть достойный атлет, Ришат Хайбуллин, который будет представлять Казахстан в Токио. Мы все желаем ему удачи. Как известно, пандемия внесла свои коррективы в календарь отборочных олимпийских турниров, многие квалификационные соревнования отменялись. Международный олимпийский комитет сократил программу Игр в Токио, и там выступят на две тысячи атлетов меньше, чем в Рио. Тем не менее, новые виды спорта в программе - такие как скалолазание, карате - позволяют нам идти вперед и реализовывать наши ожидания. директор дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов

Подрастающее поколение спортсменов рассчитывает попасть в национальную сборную и участвовать в Играх-2024 в Париже.

В Казахстане у скалолазания есть хорошие традиции и условия для развития. Главное, что этот вид быстро набирает популярность у молодежи. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее. Будем работать над тем, чтобы скалолазание стало таким же массовым, как велоспорт или легкая атлетика. старший тренер молодежной сборной РК по скалолазанию Александр Нигматулин

В показательных выступлениях призеры юношеского чемпионата страны на скалодроме продемонстрировали навыки в "боулдеринге" и "трудности". Две детские группы соревновались в дисциплине "скорость", где надо быстрее соперника одолеть 10-метровую вертикальную трассу.

Празднование Олимпийского дня продолжается 21 июня в Актау мастер-классами по боксу и дзюдо. Завершится спортивная эстафета Олимпийского дня между регионами страны 23 июня в столичном Триатлон-парке, где состоится праздник уличных видов спорта. Это мероприятие можно будет увидеть в прямом эфире 23 июня в 11.00 на телеканале Qazsport, где также подведут итоги масштабного празднования Олимпийского дня в Казахстане.