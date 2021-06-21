Спортсмен получил ножевое ранение в столичной гостинице 

Спортсмены, приехавшие в столицу на соревнования, подрались в столичной гостинице, сообщает zakon.kz.

В номере гостиницы по Коргалжынскому шоссе неизвестный нанес ножевое ранение мужчине и скрылся. На место происшествия были направлены полицейские.

В ходе проверки установлено, что группа молодых людей 15 июня приехала в столицу на республиканские соревнования по "казақша күрес" из Актобе.

После окончания соревнований 20 июня они приехали в гостиничный номер. Между двумя молодыми людьми в возрасте 21-го года произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате которого один из них нанес ножевое ранение другому в область грудной клетки. Пострадавший доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

21-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Кроме того, в рамках расследования будет дана оценка организаторам данного соревнования.