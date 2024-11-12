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Капитан полиции получил ножевое ранение в Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 11:05 Фото: Zakon.kz
В Алатауском районе Алматы ночью 12 ноября 2024 года произошла драка, в ходе которой ножевое ранение получил полицейский. В городском департаменте полиции заявили, что подозреваемый уже задержан, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, драка произошла у одного из кафе мегаполиса, а получивший ножевое ранение грудной клетки капитан полиции находился вне службы.

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

Также в полиции заявили, что "обстоятельства преступления устанавливаются".

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27 октября 2024 года стало известно, что мужчину ранили ножом во время конфликта на улице в Алматы.

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