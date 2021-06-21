Есть еще ряд недостатков - Тургумбаев о безопасности в школах

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о работе по обеспечению безопасности в школах, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что по поручению главы государства было проверено 7,5 тыс. школ.

В 100% школ имеются камеры видеонаблюдения, только 45% из них соответствуют техническим стандартам. Есть еще ряд недостатков: отсутствует система сигнализации в 30% школ, турникеты, металлоискатели имеются только в 5%, и в 6% школ имеются охранные организации, - отметил глава МВД на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, совместно с Министерством образования и акиматами начата работа по устранению этих недостатков.

До конца года будут выделены средства и устранены эти недостатки, - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Ранее в Казахстане разработали список предметов, которые запрещено проносить в школы.

Тамила Языкова, Нур-Султан