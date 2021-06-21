Почти 100 млрд тенге инвестировано в экономику Жамбылской области

В понедельник, 21 июня, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел очередную пресс-конференцию на площадке Службы центральных коммуникаций, в ходе которой рассказал об итогах социально-экономического развития региона в январе-мае текущего года, сообщает zakon.kz.

Так, несмотря на негативное влияние пандемии и карантинных мер, благодаря поддержке руководства страны в Жамбылской области удалось сохранить положительную динамику экономического роста, который составил 101,6%.

Увеличились объемы промышленного производства на 6,7% и составили 230,3 млрд тенге, сельского хозяйства - на 2,9% (55,1 млрд тенге), строительства - на 6,5% (31,4 млрд тенге), введено в эксплуатацию 204,3 тыс. кв. м жилья, что на 6,8% больше аналогичного периода прошлого года. Бердибек Сапарбаев

Значительный рост наблюдается в сфере инвестиций - 21,1%. В экономику региона в текущем году привлечено 98,2 млрд тенге.

В этом году запланирована реализация 11 инвестпроектов на сумму 436 млрд тенге, из них в эксплуатацию введены пять проектов на сумму 74,1 млрд тенге. Бердибек Сапарбаев