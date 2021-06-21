Экс-премьер-министр Кыргызстана занимается спортом в СИЗО

В социальных сетях распространяется видео с экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

На кадрах видно, как бывший глава кабинета министров пытается показать приемы бокса.

Пользователи социальных сетей предположили, что видео снято в СИЗО ГКНБ, где тоже есть мини-спортзал.

В пресс-центре ГКНБ сообщили, что информация не соответствует действительности.

СИЗО ГКНБ является режимным объектом, и запись фото- и видеоматериалов внутри недопустима. Видеоматериал является фейковым, — заявили в ГКНБ.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу "Кумтора". Сам он отвергает обвинения и называет их "абсолютной чушью и абсурдом".

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".

Уголовные дела по "Кумтору" расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.