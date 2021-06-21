Полицейский спас тонущую в реке астанчанку - видео

В понедельник, 21 июня, в 11:25 на канал "102" поступило сообщение, что в воде гребного канала тонет человек, сообщает zakon.kz.

На место был направлен наряд Полка патрульной полиции Департамента полиции Нур-Султана.

По прибытию на место полицейские увидели женщину, которая находилась посередине реки. Один из полицейских сбросил с себя одежду и прыгнул в воду. В течение нескольких секунд он доплыл до нее. Обессилевшая женщина ухватилась за своего спасителя, чуть было не затянув его под воду. В этот момент напарник забросил спасательный круг и вытянул обоих на берег. пресс-служба ДП Нур-Султана

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Когда я доплыл до женщины и обхватил ее, она, цепенея от страха, повисла на мне, но я старался удержаться на плаву и вытащить утопающую на берег, - вспоминает полицейский.

Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что 35-летняя женщина, как она сама признается, хотела переплыть канал и залезла в воду с берега, а посередине реки у нее не осталось сил. пресс-служба ДП Нур-Султана